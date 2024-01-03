نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد كالياري اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة ميلان وكالياري بفوز كبير للروسونيري بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس إيطاليا.

أهداف مباراة ميلان ضد كالياري في كأس إيطاليا

افتتح لوكا يوفيتيتش أول أهداف اللقاء لصالح ميلان في الدقيقة 29، بعد عرضية من ثيو هيرنانديز من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها يوفيتيتش بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ميلان في الدقيقة 42، بعد انطلاقة رائعة من ثيو هيرنانديز من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء ثم مرر الأخير الكرة إلى يوفيتيتش الذي سدد كرة أرضية من جهة يمين منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس بوريس رادونوفيتش وسكنت الشباك.

وعزز شاكا تراوري التقدم بالهدف الثالث لصالح ميلان في الدقيقة 50، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس بوريس رادونوفيتش وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وقلص باولو أزي الفارق لصالح فريقه كالياري في الدقيقة 88، بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أنطونيو ميرانتي.

وسجل رافائيل لياو الهدف الرابع لصالح ميلان في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش إلى زميله لياو الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.