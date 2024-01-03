سوسيداد يتعادل مع ألافيس في الليغا

سوسيداد يتعادل مع ألافيس في الليغاحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة ريال سوسيداد وديبورتيفو ألافيس، يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني «الليغا».

وتقدم ألافيس بهدف في الدقيقة 76 بواسطة لويس ريوخا من ضربة جزاء، لكن في الوقت بدل الضائع للمباراة خطف مارتن زوبيميندي هدف التعادل القاتل لسوسيداد.

خاض فريق ريال سوسيداد أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين لطرد أليخاندرو ريميرو في الدقيقة 36.

وبتلك النتيجة، رفع سوسيداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، مقابل 17 نقطة لألافيس في المركز الخامس عشر.