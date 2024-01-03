نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: لو الكرة هتتسبب أن حد يموت مش عايزينها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، من رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم، ضرورة توقيع أقصى عقوبة على جماهير المصري وكذلك الإسماعيلي، خصوصًا بعد المناوشات التي حصلت بينهما بعد مباراة أمس التي جمعت بينهما.

ماذا قال أحمد حسام ميدو؟

وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أن ما حدث من قبل جماهير الفريقين يدخل الكرة المصرية في نفق مظلم.

وتابع: «بدأنا السنة الجديدة بمصيبة في كرة القدم وهي الخناقة اللي حصلت بين جماهير المصري والإسماعيلي».

وأردف: «لو الكرة هتسبب في واحد يموت ويفقد حياته احنا مش عايزين كرة تاني، عشان كده لازم يتوقع عقوبات مغلظة على جماهير الفريقين».

وواصل: «أنا مش هفضل منتظر أن مصيبة تاني تحصل في الكرة المصرية ومش هخاف أني اتكلم وأقول الحق، لكن مش هستنى المصيبة وأقعد أصوت على التليفزيون»

تعادل الإسماعيلي مع نظيره المصري بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.