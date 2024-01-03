نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقترب من حسم اتفاقه مع هذا المدرب الأجنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، على حسم مصير ملف المدرب الأجنبي المنتظر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء هذا الموسم، بعد مناقشة السير الذاتية للعديد من المدربين.

وتخطط إدارة الفارس الأبيض لحل أزمة القيد التي منعت الزمالك هذا الموسم مم ضم صفقات جديدة بسبب بعض الغرامات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الزمالك يقترب من التعاقد مع فودا

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مارك فودا المدير الفني السابق للمنتخب النمساوي، وافق على شروط نادي الزمالك، من أجل تولي المهمة الفنية بالفترة المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد، ولكنه يبحث أولا عن حل أزمة القيد من أجل بناء فريق قوي، ثم يتم التعاقد مع مدرب جديد".

وأختتم أمير هشام: "تم التواصل بين الزمالك والمدير الفني، حيث استمع النادي لطلباته، ثم وافق على التنازل عن جميع الشروط من 6 مساعدين إلي 3 مساعدين فقط، على أن يخفض قيمة راتبه من 100 ألف دولار إلى 60 ألف دولار".