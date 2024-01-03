نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024، وتعد أبرز مواجهات اليوم مباراة ريال مدريد مع مايوركا في الدوري الإسباني، كما يشهد ديربي ناري بين الوداد البيضاوي والرجاء في الدوري المغربي.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر يناير الجاري.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024

الدوري الإسباني

غرناطة ضد قادش – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد ريال مايوركا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد تولوز في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

كأس إيطاليا

أتالانتا ضد ساسولو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

روما ضد كريمونيسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المغربي

الوداد ضد الرجاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مولودية وجدة ضد الفتحة الرباطي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

اتحاد طنجة ضد نهضة الزمامرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المغرب الفاسي ضد شباب المحمدية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024

يمكنكم مشاهدة مباراة بطولتي الدوري الإسباني وكأس الأبطال الفرنسي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، فيما يمكنكم مشاهدة كأس إيطاليا عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وتنقل مباريات الدوري المغربي على المغربية الرياضية.