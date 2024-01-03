ميدو: هناك علامات استفهام كبيرة على اختيارات فيتوريا.. لكني سأشجع منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن منتخب مصر قادر على المنافسة بقوة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اقتربت من الانطلاق خلال شهر يناير الجاري.

ماذا قال أحمد حسام ميدو؟

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، أن هناك علامات استفهام كبيرة على اختيارات روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في القائمة النهائية التي ضمت 27 لاعبًا، مشددًا في الوقت نفسه على أنه سيشجع المنتخب بكل قوة في البطولة.

وتابع: «مستغرب جدا من انضمام محمد صبحي حارس الزمالك إلى القائمة النهائية على الرغم من أنه لا يشارك في أي مباراة منذ أكثر من شهرين».

وأضاف: «مببرات روي فيتوريا عن اختيار محمد صبحي غير مقنعة نهائيا، وشايف أنه كان من الأفضل ضم محمود جاد حارس المصري للقائمة النهائية».

واختتم: «مركز حراسة المرمى محتاج لاعب رجله في الملعب وبيلعب بشكل مستمر ومحمود جاد شارك امبارح مع فريقه».