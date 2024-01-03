أحمد قندوسي: أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي.. وفضلته على الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار لسيراميكا، عن حبه الكبير للنادي الأهلي، كما أنه يحب فريقه الذي تربى بين جدرانه وفاق سطيف الجزائري.

أحمد قندوسي: أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي

وقال القندوسي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير: " منذ البداية لم أكن أشعر بأي حب لأي نادٍ آخر سوى وفاق سطيف، حتى علمت بإهتمام من قبل الأهلي والزمالك".

وتابع: "تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك، وكانت هناك عروض من إسبانيا وتركيا لكنها كانت عروض غير قيمة، وخيرني النادي بين الأهلي والزمالك".

واستطرد: "وكيلي قال لي الزمالك هيدفع فلوس أكثر، قولت لو الأهلي سيدفع فلوس أقل أنا عايز أروح ألعب في النادي الأهلي، أي لاعب يتمنى أن يلعب في النادي الأهلي، لأنه نادي كبير يحقق بطولة إفريقيا ويلعب كأس العالم كل موسم تقريبًا".

واختتم: "حسمت قراري للأهلي كانت هناك نوايا لدى النادي الجزائري في دراسة عرض الزمالك، لكني أبلغتهم أنى حسمت أموري باللعب للأهلي حتى لو كان العرض المالي أقل، لأنني كنت أحب هذا الفريق حيث أنه يحصد بطولات عديدة".