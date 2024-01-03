نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا.. تعرف على موعد مباراة ميلان القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد كارلو كاستيلاني مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق ميلان ضد نظيرة فريق امبولي، اليوم الاحد الموافق 7 من شهر يناير الجاري لعام 2024، في إطار منافسات الاسبوع 19، ضمن منافاست بطولة الدوري الايطالي موسم 2023 / 2024.

توقيت مباراة ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة ميلان القادمة ضد نظيره فريق امبولي في الدوري الايطالي، يوم الاحد الموافق 7 من شهر يناير القادم 2024، وتنطلق بداية المباراة في تمام الساعه 11:30 مساء بتوقيت موريتانيا، 12:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 1:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 2:30 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والاردن والصومال وسوريا واليمن، 3:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ويدخل ميلان هذه المباراة بكل حماس بعد الفوز على كالياري برباعية والتأهلي لربع نهائي كأس إيطاليا، ومن الناحية الأخرى يستعد فريق امبولي لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي من أجل تحقيق الفوز.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان القادمة ضد امبولي في الدوري الايطالي

تم اسناد مباراة ميلان القادمة ضد امبولي في الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات AD Sports Premium، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الايطالي.