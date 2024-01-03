نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-1-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء 3-1-2024، إقامة أربع مباريات في بطولة الدوري الإسباني، حيث ستكون ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الليجا.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الليجا، وتعد أبرز مواجهات اليوم لقاء ريال مدريد ضد ريال مايوركا وجيرونا ضد أتلتيكو مدريد.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني

غرناطة ضد قادش – في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد ريال مايوركا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الأربعاء، عبر قنواتها.