نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جيرونا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم، مواجهة هامة ومرتقبة، بين فريق جيرونا الإسباني وضيفه أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

يسعى فريق جيرونا لتحقيق الفوز واستعادة الصدارة من ريال مدريد، حيث يتساوى معه في النقاط ويتطلع للابتعاد بها، بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على حساب فريق أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

يعول ميجيل أنخيل سانشيز، المدير الفني لفريق جيرونا، على لاعبيه الرئيسيين مثل جازانيجا وسافيو ودوفبيك وتسيجانكو، فيما يعتمد دييجو سيميوني في تشكيل أتلتيكو على نجومه مثل جريزمان وموراتا، مع الحارس أوبلاك وخط دفاع متين يتكون من هيرموسو وسافيتش وخيمينيز ومولينا، ووسط ميدان قوي يضم لينو وساؤول وكوكي ويورينتي.

ويحتل فريق جيرونا قبل مواجهة اليوم المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الصدارة، ويمتلك جيرونا 45 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 14 مباراة، والتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى الهزيمة خلال مباراة وحيدة، سجل مهاجموه 42 هدف واستقبلت شباكه 21 هدف.

وفي نفس السياق، يحتل فريق أتلتيكو مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 12 مباراة، والتعادل في مباراتين، فيما نال الهزيمة خلال 4 مباريات، سجل مهاجمو أتلتيكو مدريد 36 نقطة، فيما استقبلت شباكه 19 نقطة.

موعد مباراة جيرونا ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم

تنطلق مباراة فريق جيرونا ضد نظيره أتلتيكو مدريد، والتي يستضيفها ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء الموافق 3-1-2024 في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر شاقة قناة beIN sports HD 3، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.

فيما أسندت شبكة قنوات beIN SPORTS مهمة التعليق على المباراة، للمعلق التونسي عصام الشوالي، فيما يسبق المباراة استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم.