نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، بعد الفوز في أربعة عشر مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات اليوم في تسعة لقاءات وخسارة ست مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.