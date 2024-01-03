نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يفوز على الأهلي بثلاثية وخمسة من لاعبيه في المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق سموحة لكرة القدم مواليد 2008 على نظيره الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الأخير بفرع مدينة نصر ضمن مباريات بطولة الجمهورية.

سموحة يفوز على الأهلى بثلاثية

سجل أهداف سموحة كلا من: محمد جمال، حسن عماد، أحمد حازم.

لعب سموحة بتشكيل مكون من: أحمد عبد الفتاح، محمد جمال، أحمد ياسر، حسن عماد، يوسف ياسر، سيف إيهاب، باسل مدحت، محمد ناصر، أحمد حازم، عمرو تامر، مهاب أحمد.

ويتكون الجهاز الفنى من: محمد مصباح مدير فنى، محمد ابراهيم مدرب عام، محمد شحاته مدرب حراس المرمى، أحمد مسعود أخصائى علاج طبيعى، محمد عبد المجيد جيدو إدارى الفريق.

ويقود قطاع الناشئين حسين عامر رئيس القطاع، عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع، محمد أحمد نونش مدير إدارى القطاع.

وفى نفس السياق تلقى نادى سموحة فاكسا من اتحاد الكرة يفيد أنه وقع اختيار الجهاز الفنى لمنتخب 2008 على اختيار خمسة لاعبين من سموحة وهم: محمد جمال، حسين عماد، أحمد ياسر، باسل مدحت الكورى، عمرو تامر للانضمام لمعسكر المنتخب الذى سيبدأ غدًا بأحد الفنادق بدار الدفاع الجوى ويستمر لمدة أسبوع.