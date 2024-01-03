نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القندوسي يكشف رد فعل صادم من محمد الشناوي بعد خماسية صن داونز.. ماذا حدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجزائري أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، المعار لصفوف فريق سيراميكا كيلوباترا، عن رد فعل محمد الشناوي، حارس مرمى المارد الأحمر عقب الهزيمة بخماسية، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال القندوسي، خلال تصريحات تليفزيونية: " بعد نهاية مباراة الأهلي ضد صن داونز وخسارة الفريق بالخمسة، الشناوي قال لي احنا هنفوز بالبطولة دي، قلت له صعب يا كابتن، قال لي اسمع مني أنا عارف اللاعيبة دي رجالة وقدها، بعد الفوز باللقب في المغرب قال لي مش أنا قلت لك؟".

القندوسي يكشف سبب تفضيله الأهلي على الزمالك

وفي نفس السياق، أكد اللاعب الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لنادي الأهلي، المعار لصفوف سيراميكا كيلوباترا، عن سبب انتقاله إلى القلعة الحمراء، رغم مفاوضات الزمالك، أنه اختار الأهلي بسبب إعجابه بأداء الفريق وتجربته الإيجابية خلال مباراته أمام وفاق سطيف في عام 2018.

وأشار قندوسي إلى تفضيله للأهلي أيضًا بسبب المشاكل الإدارية التي يعانيها الزمالك، موضحًا أنه قدم تفضيله للأهلي حتى ولو كانت العروض المالية أقل، مشيرًا إلى أن الأهلي هو النادي الذي يحقق النجاحات باستمرار في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.

وأضاف قندوسي أنه قد حقق مع الأهلي أربع بطولات في نصف موسم فقط قبل إعارته إلى سيراميكا، مشيرًا إلى التضحيات المالية التي قدمها من أجل الانضمام إلى الأهلي.

وفيما يتعلق بمواجهته للأهلي في نصف نهائي كأس السوبر للأبطال، أعرب عن رغبته في إثبات نفسه وتحقيق النجاح أمام الجماهير الحمراء.