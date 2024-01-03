حسام الزناتي: أسلوب التخطيط في مالطا يتفوق كثيرا على الكرة المصرية.. وبيراميدز حصل على مكانة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام الزناتي رئيس قسم إفريقيا بناديي شيكاغو الأمريكي ولوجانو السويسري، أن الكرة المصرية مازالت تقف في مكانها إن لم تكن تتراجع إلى الخلف.

حسام الزناتي: أسلوب التخطيط في مالطا يتفوق كثيرا على الكرة المصرية

وقال الزناتي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أسلوب التخطيط في مالطا يتفوق كثيرا على الكرة المصرية".

وتابع: "حقوق رعاية اللاعبين أصبحت تسجل على سيستم الفيفا بشكل تلقائي وهو ما يظهر عدة قضايا بين أندية ولاعبين".

وأشار: "المقاصة ممنوع من القيد بسبب مستحقات بيكلي البالغة 100 ألف دولار بجانب 5% فائدة سنوية".

واوضح: ناديا شيكاغو الأمريكي ولوجانو السويسري يركزان على الاستثمار بشكل أساسي، كما أن المدير الرياضي لنادي لوجانو هو من تعاقد مع صلاح والنني في بازل".

وعن تجربة بيراميدز: "الضغط عليهم كبير جدا من الوسط الرياضي، وظروف التكوين تضعهم تحت ضغط بشكل مستمر، وأرفض القول بأنه نادي فاشل".

وأتم: "لا يوجد ناد في إفريقيا يستطيع الفوز ببطولة من الأهلي، وبيراميدز حصل على مكانة الزمالك وأصبح رقم 2".