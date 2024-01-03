نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الـ20.. من يتصدر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مساء أمس الثلاثاء الموافق 2 من شهر يناير الجاري، منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي شهدت منافسة كبرى بين الفرق على صدارة للبطولة.

وسقط فريق وست هام يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره برايتون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء؛ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 45 نقطة، بعدما نجح في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة العشرين

1- ليفربول 45 نقطة

2- أستون فيلا 42 نقطة

3- مانشستر سيتي 40 نقطة

4- آرسنال 40 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- وست هام يونايتد 34 نقطة

7- برايتون 31 نقطة

8- مانشستر يونايتد 31 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 28 نقطة

11- وولفرهامبتون 28 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 24 نقطة

14- كريستال بالاس 21 نقطة

15- نوتينغهام فورست 20 نقطة

16- برينتفورد 19 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط