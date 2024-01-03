نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زكي عبد الفتاح: استبعاد محمد شريف لضم كوكا مفاجأة وعدم ضم ياسر إبراهيم ظلم فى قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر السابق أن قائمة منتخب مصر الأول والتي اختارها روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024، بها العديد من اللاعبين الذي كان لا بد من عدم وجودهم.

زكي عبد الفتاح: استبعاد محمد شريف لضم كوكا مفاجأة

وقال زكي عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" استبعاد محمد شريف لضم كوكا مفاجأة وعدم ضم ياسر إبراهيم ظلم فى قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.

وأضاف:" عدم ضم ياسر إبراهيم أمر غريب للغاية وكان لا بد من وجوده مع منتخب مصر فهو أفضل مدافع فى مصر بجانب محمد عبد المنعم فى الوقت الحالى واللاعبين المختارين الان من بيراميدز فى قائمة المنتخب ليس افضل منه.

وأتم:" استبعاد محمد شريف كان مفاجأة كبيرة جدا لأنه يقدم موسم مميز فى الدورى السعودى وأفضل من كوكا.