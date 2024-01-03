نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على توقيع "الفيراري" وهذا موقف محسن من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي الأهلي في حسم أول الصفقات الشتوية المنتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تقام هذا العام في ساحل العاج.

عبد الواحد يوقع للأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، وقع عقود انتقاله إلى الأهلي، خلال يناير الجاري".

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عبدالواحد وقع بالفعل بشكل رسمي مع الأهلي بمباركة مودرن فيوتشر، قبل التحرك إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية".

واشار:" صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يمنح أي موافقة حتى الآن بشأن انتقاله إلى مودرن فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صلاح محسن حتى الآن لم يقتنع بإمكانية الخروج ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، ويريد الحصول على فرصته داخل الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري".

وأختتم أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني وافق على رحيل محسن، ولكنه حتى الآن يبحث عن الفرصة، وقد يحدث انفراجة خلال الساعات القليلة المقبلة".