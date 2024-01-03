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أحمد جودة - القاهرة - شدد الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أن اختيار أحمد حسن كوكا المحترف في الدوري التركي، مجاملة قوية، لافتًا إلى أن تواجده عليه علامات استفهام كبيرة.

ميدو: اختيار أحمد حسن كوكا لمنتخب مصر مجاملة

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور: «أحمد حسن معملش أي حاجة مع فريقه عشان يتم انضمامه للمنتخب في المرحلة الحالية».

وأوضح: «محمد شريف المحترف في الدوري السعودي وكمان أوفا مهاجم إنبي يستحقوا أن يكون ليهم مكان في منتخب مصر على حساب كوكا».

واختتم: «مستغرب جدا من انضمام محمود حمادة للمنتخب في الفترة الحالية لأن أكيد بأي حال من الأحوال مش هيكون أفضل من عبدالله السعيد اللي عنده خبرات كبيرة».

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب مصر وموزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.