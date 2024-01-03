نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصة تاريخ الكان.. "عايز تهدو هاتله جدو" البديل الذهبي في أخر ألقاب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الأفريقية، مع بداية العام الجديد لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي حكايات تاريخية في البطولة القارية وآلتي يتزعمها المنتخب المصري برصيد 7 ألقاب.

رقم قياسي قبل بطولة 2010

في هذا العام كانت أنجولا، شاهدة على واحدة من نسخ بطولة أمم إفريقيا المثيرة، والذي شارك فيها المنتخب المصري مدافعا عن لقبه الأخير عام 2008.

وساعيا للحفاظ على رقمه بالتتويج مرتين متواليتين في نسختي 2006 و2008.

رحلة البطولة

منتخب مصر تواجد في المجموعة الثالثة، ليصعد متصدرا برصيد 9 نقاط برفقة نيجيريا صاحبك الوصافة برصيد 6 نقاط.

دور الثمانية كان الفراعنة على موعد مع المنتخب الكاميروني والذي تفوقوا عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد للأسود، لتكون المباراة بداية تألق محمد ناجي جدو بعد احرازه هدف المباراة بجانب هدفين لأحمد حسن.

ديربي العرب في نصف النهائي

المنتخب المصري كان على موعد عربي في دور نصف النهائي، وتحديدا أمام محاربي الصحراء منتخب الجزائر ليتفوق عليهم بنتيجة عريضة، رباعية مقابل هدف وينتزع بطاقة التأهل النهائية.

عايز تهدو هات له جدو

محمد ناجي جدو، بديل منتخب مصر الذهبي، بات صاحب بصمة إيجابية في النهائي أمام غانا في نهائي 2010، بسبب فك عقدة مباراة استمرت 85 على صفيح ساخن ليسجل جدو هدف الفوز مع تعلق شهير جاء محتواه "عايز تهدو هات له جده"

هداف الكان

لاعب الاتحاد السكندري انذاك لم يمنح مصر التتويج بالبطولة فقط، بل استطاع ايضا أن يكون هدافها رغم عدم المشاركة اساسيا، ليتوج بهداف البطولة بعد تسجيل 5 اهداف بمشاركته بديلا وتنجح خطة المدرب حسن شحاته في مشاركة اللاعب المغمور حينها على حساب احمد حسام ميدو.

