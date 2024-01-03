نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد زين يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد حطب من اللجنة الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق، عن السبب الحقيقي وراء صدور قرار استبعاد رئيس اللجنة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية السابق، ورئيس اتحاد الفروسية في الأيام الماضية وإحالته للتحقيق.

خالد زين يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد حطب من اللجنة الأولمبية

وقال خالد زين خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "حطب واجه بعض الاتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية خلال توليه مهام اللجنة الأولمبية، استبعاد حطب جاء بعد اكتشاف بعض المخالفات القانونية والمالية داخل اتحاد الفروسية، وبعد قرار إيقافه من الاتحاد يتم بالتبعية إيقافه من منصبه داخل اللجنة الأولمبية".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق: "توجد أسباب عديدة لاستبعاد هشام حطب، أولها مخالفات مالية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بجانب الخلافات المالية في اتحاد الفروسية، قرار استبعاد حطب كان لا بد منه بعد إثبات تلك المخالفات، حتى لا يتم تجميد النشاط داخل مصر، وكل الإجراءات التي تمت وأدت لاستبعاده قانونية وليس تعسفية".