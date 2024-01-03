قرار جديد من معتمد جمال استعدادا للفترة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، إقامة مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب النادي بدلًا من خوض التدريب بصورة طبيعية.

قرار جديد من معتمد جمال

وسيقوم الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية بعد قليل لتجهيز اللاعبين استعدادًا للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها اليوم الموافق 2 يناير في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.