نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد والرجاء في قمة الدوري المغربي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي الكرة المغربية، ديربي ناري يجمع بين الوداد البيضاوي والرجاء، والتي تعد واحدة من مباريات القمة في الدوري المغربي

ويدخل الوداد محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة من 12 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين، وتلقى 3 هزائم.

وسجل الوداد 17 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا في رقم دفاعي سيئ.

بينما الرجاء يدخل المباراة محتلا وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلقى الهزيمة ليكون خلف الجيش الملكي المتصدر بفارق الاهداف.

وسجل الرجاء 23 هدفا بينما تلقت شباكهم 10 اهداف فقط.

موعد مباراة الوداد المغربي والرجاء في الدوري المغربي

وتقام المباراة في تمام الخامسة بتوقيت مصر، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب البشير والذي يتواجد في مدينة المحمدية ديربي الكرة المغربية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

وتنقل مباراة الوداد والرجاء عبر شاشة قناة الرياضية المغربية إتش دي وإس دي.