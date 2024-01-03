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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، زيادة القيمة المادية لأسعار العضوية في النادي بداية من شهر مارس 2024 المقبل، لا سيما وأن القيمة الحالية للعضوية لا تناسب إطلاقًا مع اسم وحجم النادي.

مجلس إدارة الزمالك يقرر زيادة القيمة المادية لأسعار العضوية بالنادي

وسيستمر مجلس إدارة نادي الزمالك في تلقي طلبات عمل العضوية بالأسعار الحالية في الوقت الراهن قبل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة.

وستشهد الفترة المقبلة قبول عدد محدد من العضويات وفقا للشروط التي سيحددها مجلس إدارة نادي الزمالك.

وفي سياق آخر يخوض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة ودية بين لاعبي الفريق الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بدلًا من خوض التدريب بصورة طبيعية.

وسيقوم الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين لخوض المباراة الودية بعد قليل لتجهيز اللاعبين استعدادًا للفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها اليوم الموافق 2 يناير في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.