عاجل.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

إصابة أحمد نبيل كوكا

وأعلن الاتحاد المصري، أن أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، قرر ضم اللاعب الشاب إلى قائمة الفراعنة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصةً مع تألق اللاعب مع فريقه بالفترة الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.