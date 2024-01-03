نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. استبعاد نجم مصر وأوسيمين يتفوق على صلاح والأزمات تضرب معسكر غانا وهذا موقف الشناوي من الكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد أحمد نبيل كوكا نجم خط وسط الأهلي، بعد إصابته في أربطة القدم، وعدم لحاقه بمباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها في الثالث عشر من يناير الجاري.

- صدمة كبرى داخل معسكر غانا

ويشهد معسكر المنتخب الغاني في الفترة الحالية، حالة كبيرة من الغضب الكبير بسبب حالة ملعب بابا يارا، الذي يشهد إقامة معسكر المنتخب، ومم المنتظر أن يتم نقل تدريبات البلاك ستارز إلى ملعب آخر.

كما تضرب الغيابات المؤثرة بقوة قائمة المنتخب الغاني بعد إعلان استبعاد 9 نجوم بسبب الإصابات حيث يفتقد كل من:

جوزيف إيدو (سيلتا فيجو):

إدموند أدو (ريد ستار بلجراد)

عبد المناف نور الدين (يوبين):

كمال الدين سليمانا (ساوثامبتون)

طارق لامبتي (برايتون)

فاتاو إسحاقو (ليستر سيتي)

عبد الرحمن بابا (باوك)

توماس بارتي (آرسنال):

دانييل كوفي كيري (فرايبورج).

- أوسيمين يتصدر الأعلى قيمة في الكان

فيكتور أوسيمين – 110 مليون يورو

محمد صلاح – 65 مليون يورو

أشرف حكيمي – 65 مليون يورو

محمد قدوس – 45 مليون يورو

أندريه أونانا – 40 مليون يورو

إدموند تابسوبا – 40 مليون يورو

فيكتور بونيفاس – 40 مليون يورو

سيرهو جيراسي – 40 مليون يورو

عثمان ديوماندي – 40 مليون يورو

نايف أكرد - 38 مليون يورو.

- الشناوي جاهز للكان

وحسم أحمد حسن نجم الكرة المصرية موقف الشناوي من المشاركة في أمم إفريقيا بسبب إصابته الأخيرة حيث نشر عبر حسابه الشخصي فيسبوك: “مصدر داخل المنتخب: إصابة محمد الشناوي لن تعيقه عن المشاركة في أمم افريقيا”.

