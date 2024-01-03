هل يعود سانشو إلى ناديه بروسيا دورتموند؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بشأن مستقبل جادون سانشو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فهل يعود إلى ناديه بروسيا دورتموند؟

هل يعود سانشو إلى بروسيا دورتموند؟

ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو الذي كشف تطورات جديدة بشأن مستقبل جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان سانسو قد خرج من حسابات مانشستر يونايتد منذ عدة أشهر بسبب خلافه مع إريك تين هاج مدرب الفريق الأحمر.

وقال الصحفي إن سانشو بات قريبًا جدًا من العودة إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، خاصة أن جميع الأطراف ترغب في إتمام هذه الصفقة.