روي فيتوريا يستقر على بديل كوكا في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مرشح للانضمام إلى قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، بدلًا من أحمد نبيل كوكا الذي تعرض للإصابة.

واقترب مهند لاشين لاعب وسط فريق بيراميدز، من الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، خلال البطولة المقرر إقامتها الشهر الجاري.

ويأتي اقتراب لاشين من قائمة الفراعنة الكبار، بعد استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، من القائمة بسبب تعرضه للإصابة في أربطة القدم واحتياجه للخضوع إلى العلاج.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأعلن الاتحاد المصري، أن أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، قرر ضم اللاعب الشاب إلى قائمة الفراعنة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصةً مع تألق اللاعب مع فريقه بالفترة الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

