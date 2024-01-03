شباب طنطا يستعد للقاء غزل المحلة فى بطولة الجمهورية مواليد 2003

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق طنطا للمشاركة فى بطولة الجمهورية والملقب بالحصان الأسود بمباراة وديه استعداد لمباراة الغزل، والتى تقام الاربعاء القادم بملعب المحلة.

شباب طنطا يستعد للقاء غزل المحلة فى بطولة الجمهورية

وقد خسر شباب طنطا مباراته السابقة امام الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وقد اجتمع علاء عكاشة رئيس القطاع باللاعبين والجهاز الفنى عقب اللقاء.

واكد ان الهزيمة لا تقلل من الاداء الرجولى للفريق وان لقب الحصان الاسود لمّ يأتى من فراغ واتفق الجميع على نسيان المباراة وتعهد اللاعبين بعودة الانتصارات للفريق.

واطمئن علاء عكاشة على اصابة اللاعب اقطاى عبدالله مهاجم الفريق وهدافه فى البطولة بعد خروجه مصاب بعد إحرازه الهدف الوحيد فى مباراة الاهلى.

يقود الفريق اسلام عبدالغفار مدير فنى محمد ابوفريجه مدرب عام جمال درويش مدرب حراس مرمى على بطاطا ادارى حمدى موسى المدير الإداري للقطاع علاء صابر مدير فنى للقطاع علاء عكاشة رئيس القطاع.