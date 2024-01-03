نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الجندى: سنفوز بالبطولة العربية للسلة..وهذا الجيل من اللاعبين يستحق المشاركة فى الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو الجندي لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلي والمنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين تعاهدوا على قلب رجل واحد للفوز بالبطولة العربية للمنتخبات التي تختتم اليوم، بمواجهة مصر وليبيا، خاصة وأن البطولة على أرض مصر،فيجب أن نبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب.

وقال عمرو الجندى:" أن البطولة الماضية لم يشارك بها لأنه كان مصابا وخضع لعملية جراحية، بالاضافة إلى غياب بعض العناصر وقتها، فخسر المنتخب اللقب، لذلك سنسعى ونبذل ما بوسعنا لعودة اللقب لأن هذا الجيل من اللاعبين يستحق الفوز وأن يتوج مجهوده بالبطولات".

وتحدث الجندى عن أداء المنتخب بعد رحيل روى رانا، فقال أن الفراعنة يسيرون بنفس النظام، ولا نشعر بوجود أى فرق فالجهاز الحالى قام بتجهيز اللاعبين بدنيا و نفسيا حتى ظهرنا بهذا الشكل فى مباريات البطولة وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

وكشف لاعب منتخب السلة عن عدوله عن قرار الاعتزال الدولى، مؤكدا إنه كان قرار فى وقته، وحدثت بعض الظروف وعٌدت متمنيا أ، أكون إضافة للمنتخب.

وأضاف الجندى أنه رغم صعوبة التصفيات المؤهلة للاولمبياد، وصعوبة الطريق للمشاركة في باريس إلا اننا نتمنى أن نظهر بشكل جيد يشرف الكرة المصرية، وورغم صعوبتها فالجيل الحالى يستحق المشاركة في الأولمبياد، مختتما أنه حال الفوز بالبطولة الافريقية سيدخل هذا الجيل من اللاعبين التاريخ خاصة وأنها لم تتحقق منذ ما يقرب من 40 عاما.

