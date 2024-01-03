نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. استبعاد كوكا من المنتخب والمدرب الجديد يثير أزمة في الزمالك وضربة لـ غانا قبل "الكان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 3-1-2024 في السطور التالية.

استبعاد كوكا من المنتخب

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، استبعاد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأعلن الاتحاد المصري، أن أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خضع لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، قرر ضم اللاعب الشاب إلى قائمة الفراعنة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصةً مع تألق اللاعب مع فريقه بالفترة الأخيرة.

المدرب الجديد يثير أزمة في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن وجود حالة من الانقسام داخل مجلس الأبيض بسبب خليفة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق.

وأكد المصدر أن عدد من أعضاء المجلس تطالب باستمرار معتمد جمال ومنحة الفرصة كاملة لنهايةالموسم ولا سيما وأن الفريق يحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة

وأوضح المصدر أن هناك بعض الأعضاء يؤيدون فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي بجانب استمرار معتمد جمال في جهازه المعاون.

وأشار المصدر إلى ان الاتجاه داخل الزمالك هو حل أزمة القيد ثم التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وبعدها حسم ملف المدير الفني، مشيرا إلى أن النية تتجه إلى التعاقد مع مدرب أجنبي.

ضربة لـ غانا قبل "الكان"

أصبحت مشاركة إيناكي ويليامز في كأس الأمم الأفريقية موضع شك بعد أن ترددت أنباء عن معاناته من المرض.

ومن المقرر أن يلتقي مهاجم أتلتيك بلباو إيناكي ويليامز مع منتخب غانا في معسكر كوماسي يوم 2 يناير.

ومن المتوقع الآن أن يستغرق بعض الوقت للتعافي قبل أن ينضم إلى الفريق في وقت لاحق.

وجاء في بيان رياضي: "تم تقييم لاعب النادي الرياضي إيناكي ويليامز من قبل الخدمات الطبية، في وقت سابق من اليوم في ليزاما ويعاني من مرض يتطلب منه الراحة، وقد تلقى العلاج".

وأضاف "سيتم تقييم حالته غدا حتى يتمكن من السفر والانضمام إلى معسكر غانا التدريبي في أقرب وقت ممكن، وتم إبلاغ الخدمات الطبية بالاتحاد الغاني بحالة اللاعب".

الاتحاد النيجيري يعلن غياب نجم المنتخب عن أمم إفريقيا

تعرضت نيجيريا لضربة قوية قبل المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023 أمام غينيا الاستوائية، مع استبعاد لاعب الوسط الرئيسي ويلفريد نديدي من البطولة في ساحل العاج.

وأكد الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان رسمي بأن لاعب ليستر سيتي انسحب من تشكيلة نيجيريا بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء قيامه بواجباته مع نادي ليستر سيتي.

شارك نجم راسينج جينك السابق في كل مباراة لعبها المنتخب النيجيري في كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة 2019، حيث شارك أساسيًا وخرج من مقاعد البدلاء في مباراة مدغشقر، ما يجعل غيابه أكثر إيلامًا.

استدعى المدير الفني خوسيه بيسيرو لاعب خط وسط رويال أنتويرب الحسن يوسف، الذي تم اختياره في القائمة المؤقتة لكأس الأمم الأفريقية، للانضمام إلى الفريق الرئيسي.