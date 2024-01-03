نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط في واقعة حسين الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة.

لا سيما وأن الواقعة محل الشكوى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة.

وأكد اتحاد الكرة أنه بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية لذلك تقرر تحويل اللاعب للجنة الانضباط لمخالفة اللوائح.

ودخل الشيبي في أزمة مع حسين الشحات في مباراة جمعت بين بيراميدز والاهلي.