الرياضة

الأهلي يكشف تطورات إصابة كوكا مع المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه  على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏


وأوضح أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم استبعاد كوكا من معسكر منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في القدم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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