نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف تطورات إصابة كوكا مع المنتخب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأوضح أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجانبين.
وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم استبعاد كوكا من معسكر منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في القدم.