نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف تطورات إصابة كوكا مع المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور احمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه على تواصل مستمر مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، ‏بخصوص الإصابة التي تعرض لها احمد نبيل كوكا، لاعب الفريق خلال مشاركته في معسكر المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم ‏الأفريقية.‏



وأوضح أن الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب أطلعه على حالة كوكا بعد الإصابة التي تعرض لها عقب مران أمس فى أربطة القدم، وذلك في إطار ‏التنسيق الكامل بين الجانبين.‏

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعودة المشاركة في التدريبات. ‏

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن اليوم استبعاد كوكا من معسكر منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في القدم.