وسط استقبال حاشد.. ناشئو اليمن في إب

وسط استقبال حاشد.. ناشئو اليمن في إباستقبل أبناء محافظة إب اليوم يتقدمهم المحافظ، عبدالواحد صلاح، فريق وأعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين الذي توج بكأس غرب آسيا لكرة القدم.

وشهدت محافظة إب احتشاداً جماهيرياً كبيراً لأبناء المحافظة لاستقبال منتخب الناشئين تعبيرا عن الفرحة والاعتزاز بهذا الانجاز الكروي الدولي من خلال الفوز بالبطولة في نسختها العاشرة والتي أقيمت في سلطنة عمان.

وخلال الاستقبال هنأ المحافظ صلاح المنتخب بهذا الإنجاز التاريخي والرياضي للكرة اليمنية التي حققها منتخب الناشئين للمرة الثانية في المحافل الدولية وتحقيق هذا المركز المتقدم الذي أسعد كل أبناء الوطن.

وأشار إلى أن أبناء محافظة إب والوطن يعتزون ويفتخرون بهذا الإنجاز الذي رسم البهجة والفرحة في وجوههم برغم العدوان والحصار.

وأشاد المحافظ صلاح بالأداء المشرف والمتميز الذي قدمة ناشئو اليمن خلال مباريات البطولة التي اقيمت في ديسمبر الماضي وجهود الجهازين الفني والإداري في إعداد وتجهيز المنتخب.. مؤكدا أن المبدعين والموهوبين لهم دور كبير في نهضة وتقدم الأمم ونموها وتطورها على كافة الأصعدة.

بدوره حث عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري على ضرورة الحفاظ على هذه الكوادر الرياضية وتنمية قدراتها ومواهبها لتمثيل وتشريف الوطن المنافسات والبطولات القادمة ورفع اسم اليمن في المحافل الدولية.

وعبرا عن بالغ تقديرهما وكافة أبناء الشعب اليمني لكل لاعب في المنتخب على ما قدموه من أداء متميز مكنهم من حصد كأس غرب آسيا عن جدارة واستحقاق .. مشيرين إلى أن فرحة كافة ابناء الشعب اليمني بهذا الفوز الكبير اثبت أن هذا الشعب واحد شماله وجنوبه شرقه وغربه.

بدورهم عبر فريق وأعضاء بعثة المنتخب الوطني للناشئين عن سرورهم البالغ بحفاوة الاستقبال والتكريم من قبل قيادة المحافظة.. مؤكدين عزمهم مواصلة الجهود والتفاني من أجل تحقيق المزيد من الانجازات الرياضية في المنافسات الخارجية القادمة.