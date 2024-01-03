نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يقتنص فوزا غاليا بثلاثية علي حساب أسوان في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي بقيادة مديرة الفني عمرو أنور فوزا ثمينا وكبيرا علي حساب فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد خلال اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب زهرة الجنوب ضمن مباريات الجولة رقم ١٥ لدوري المحترفين

كان طنطا قد تقدم في الشوط الأول بعد سيطره كاملة علي حساب أسوان بهدفين مقابل لا شئ عن طريق اللاعبان محمد عاطف وأحمد علي

ومع بداية الشوط الثاني يحرز أسوان هدف يحرزه اللاعب سيسيه عن طريق الخطأ من حارس المرمي أحمد الشيخ قبل أن يضيف البديل ساهر عبد المنعم زيادة هدف الطمأنينة لفريق طنطا والذي حل بديلا في اواخر الشوط الثاني بعد إصابة المدافع نصر عبد الرازق.

بهذا الفوز يرفع طنطا رصيدة من النقاط إلى ٢٢ نقطة وفي إنتظار باقي النتائج لمعرفة جدول الترتيب

موعد مباراه طنطا القادمة في دوري المحترفين

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا لخوض مباراة الجولة القادمة من منافسات دوري المحترفين الأسبوع القادم.