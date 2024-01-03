نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.



وانتهت المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.



سجل عبد الله جمعة هدف التقدم للفريق الأزرق وأضاف بعدها سيف الجزيري الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني نجح محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من ركلة جزاء في الدقيقة وبعدها أضاف كريم عبد الحق هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل حتى نجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأزرق لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأزرق بثلاثية مقابل هدفين.



جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.