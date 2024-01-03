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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية فرنسية عن رغبة ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصينية المقبلة.

ليفربول يزاحم ريال مدريد على ضم نجم باريس سان جيرمان

ووفقًا لصحيفة "Le Parisien" الفرنسية التي أكدت أن ليفربول منافس حقيقي على ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن مبابي على علم باهتمام ليفربول بالتوقيع معه لكن اللاعب الفرنسي سيحسم قراراه في نهاية شهر يناير الجاري.

واختتمت الصحيفة أن استراتيجية ريال مدريد مع مبابي قد تأتي بنتائج عكسية، حيث أن النادي منح اللاعب حتى نهاية يناير لاتخاذ قراره.

ويبلغ كيليان مبابي من العمر 25 سنة، وينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، مما يحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير الجاري.