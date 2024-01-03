نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتساوى مع نجم باريس.. أغلى 10 لاعبين في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في مركز متقدم ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في كأس أمم إفريقيا 2023 قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

موعد انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

وستنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، يوم 13 يناير الجاري، وحتى يوم 11 من شهر فبراير 2024؛ والتي ستقام في دولة كوت ديفوار.

أوسيمين يتصدر أغلى لاعبي أمم إفريقيا

ووفقا لما كشفه موقع "ترانسفير ماركت"، فإن النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، جاء فى صدارة أغلى لاعبى أمم إفريقيا، حيث بلغت قيمته 110 مليون يورو

بينما جاء النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى، في وصافة قائمة أغلى لاعبي كأس الأمم الأفريقية، بقيمة تسويقية 65 مليون يورو، ليعادل رقم النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يمتلك نفس القيمة التسويقية.

قائمة أغلى 10 لاعبين في أمم إفريقيا

فيكتور أوسيمين – 110 مليون يورو

محمد صلاح – 65 مليون يورو

أشرف حكيمي – 65 مليون يورو

محمد قدوس – 45 مليون يورو

أندريه أونانا – 40 مليون يورو

إدموند تابسوبا – 40 مليون يورو

فيكتور بونيفاس – 40 مليون يورو

سيرهو جيراسي – 40 مليون يورو

عثمان ديوماندي – 40 مليون يورو

نايف أكرد - 38 مليون يورو