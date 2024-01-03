نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب فى 92 يوما.. اختيار 159 لاعبا من 72 ناديا وسجل 11 هدفا بـ6 مباريات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
بدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضى بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.
ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية:
أولا: عدد المعسكرات:
* 6 معسكرات بواقع 36 يوما فعليا
* الأول: 6 أيام
* الثاني: 3 أيام
* الثالث: 15 يوما ( بطولة شمال افريقيا في تونس )
* الرابع: 2 يوم
* الخامس: 5 أيام
. السادس: 5 أيام
ثانيا- عدد اللاعبين المُختارين في المعسكرات حتي الأن:
159 لاعب من بينهم 21 حارس مرمي
ثالثا- عدد الأندية: 72 ناديا
رابعا: عدد المباريات: 6 مباريات:
* 3 مكسب
* 2 تعادل
* 1 هزيمة
خامسا- عدد الأهداف المُسجلة: 11 هدف
سادسا - عدد الأهداف المُستقبلة: 9 أهداف