نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب فى 92 يوما.. اختيار 159 لاعبا من 72 ناديا وسجل 11 هدفا بـ6 مباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مشواره مع المنتخب يوم 2 أكتوبر الماضى بعد اعلان اتحاد الكرة قرار تكليفه بهذه المهمة أي منذ 92 يوما تقريبا، وخلال هذه الفترة أقام المنتخب 6 معسكرات بواقع 36 يوما واختار خلالها 159 لاعبا من 72 ناديا.

ونرصد خلال السطور التالية أرقام منتخب الشباب خلال الفترة الماضية:

أولا: عدد المعسكرات:

* 6 معسكرات بواقع 36 يوما فعليا

* الأول: 6 أيام

* الثاني: 3 أيام

* الثالث: 15 يوما ( بطولة شمال افريقيا في تونس )

* الرابع: 2 يوم

* الخامس: 5 أيام

. السادس: 5 أيام

ثانيا- عدد اللاعبين المُختارين في المعسكرات حتي الأن:

159 لاعب من بينهم 21 حارس مرمي

ثالثا- عدد الأندية: 72 ناديا

رابعا: عدد المباريات: 6 مباريات:

* 3 مكسب

* 2 تعادل

* 1 هزيمة

خامسا- عدد الأهداف المُسجلة: 11 هدف

سادسا - عدد الأهداف المُستقبلة: 9 أهداف