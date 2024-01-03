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أحمد جودة - القاهرة - فوز طنطا وبتروجت وبترول أسيوط وتعادل لافيينا بالمحترفين
شهدت لقاءات بالجولة ال15 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين فوز فريق بترول أسيوط على مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدفين.
تقدم مصر للمقاصة بهدف أحمد رافت وسجل محمود عوكل هدف التعادل للبترول.
وفي الشوط الثاني تمكن مصر للمقاصة من تسجيل الهدف الثاني.
ثم سجل ابو بكر فوزى هدف التعادل الثاني وخطف محمود سمكه هدف الفوز للبترول.
- فوز فريق طنطا على فريق أسوان بثلاثية مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طنطا بهدفين نظيفين سجلهما محمد عاطف في الدقيقة 15 وأحمد على في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني أضاف موسى سيساي هدف اسوان في الدقيقة 14.
وإدرك ساهر عبد المنعم الهدف الثالث في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.
- تعادل فريق مكادى مع وادى دجلة سلبيًا.
- تعادل فريق لافيينا مع أبو قير للأسمدة سلبيًا.
وخسر جمهورية شبين على ملعبه من بتروجت بهدف اسماعيل بامبا بالدقيقة 80.
وتختتم الجوله بلقاء فريق غزل المحلة مع فريق النصر للتعدين
جدول ترتيب
1 بتروجت 35 نقطة
2 حرس الحدود 29 نقطة
3 وادى دجلة 26 نقطة
4- البترول 26 نقطة
5- السكة الحديد 24 نقطة
6- القناة 24 نقطة
7- غزل المحلة 24 نقطة
8 -لافيينا 24 نقطة
9- راية 23 نقطة
10- طنطا 22 نقطة
11- بروكسى 21 نقطة
12- دكرنس 19 نقطة
13- أسوان 18 نقطة
14- الاتصالات 17 نقطة
15- أبو قير للأسمدة 17 نقطة
16- مكادى 13 نقطة
17- النجوم 12 نقاط
18 -جمهورية شبين 10 نقاط
19-مصر للمقاصة 9 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط