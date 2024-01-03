فوز طنطا وبتروجت وبترول أسيوط وتعادل لافيينا بالمحترفين

- فوز فريق طنطا على فريق أسوان بثلاثية مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم فريق طنطا بهدفين نظيفين سجلهما محمد عاطف في الدقيقة 15 وأحمد على في الدقيقة 42.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012