نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق ريال مايوركا مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي كالآتي:-

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، أنطونيو روديجر، تشواميني، جارسيا.

خط الوسط: توني كروس، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.