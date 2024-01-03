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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة مباراة بتروجت وجمهورية شبين في دوري المحترفين

فاز فريق بتروجت بهدف نظيف على حساب نظيره جمهوريه شبين خارج ملعبه في الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري المحترفين.

خاض فريق بتروجت المباراة بتشكيل مكون من



حراسة المرمي: محمد أبو النجا



خط الدفاع:

محمود شديد،هادي رياض،

خالد أبوزيادة،وينفل كوابينا

خط الوسط: رشاد المتولي، أحمد رضا، أحمد بحبح، إسماعيل بامبا



خط الهجوم: سامح إبراهيم، حامد حمدان

تقدم فريق بتروجت في الشوط الثاني عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 33

ادار تحكيم اللقاء الحكم " محمود حسين وعاونه كلًا من: وليد حميد،أحمد خلف، أمير السيد

الفوز يرفع رصيد بتروجت إلي 35 نقطة في المركز الأول ويتجمد رصيد جمهورية شبين عند 10 نقاط