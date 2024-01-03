نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصدر يكشف عن مدة غياب أحمد نبيل كوكا بعد تعرضه للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن المدة التي سيغيب عنها أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران منتخب مصر أمس.

وتعرض كوكا للإصابة في أربطة القدم خلال مران منتخب مصر الأول أمس الثلاثاء في بداية التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٣ بكوت ديفوار ليتم استبعاده من القائمة.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز لتعويض استبعاد المصاب أحمد نبيل كوكا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، إن كوكا يُعاني من تمزق في أربطة كاحل القدم ويحتاج للعلاج لمدة من أسبوعين إلى ٣ أسابيع.

وأضاف المصدر بأن كوكا سيخوض العلاج الطبيعي تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وتابع المصدر بأن كوكا سيؤدي برنامجه العلاجي ثم يخضع بعدها لأشعة جديدة لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.