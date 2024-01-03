نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها.. فيتوريا يجد القطعة الناقصة من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، القطة الناقصة التي يبحث عنها في خط الوسط بعدما تلقى خبر إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الفراعنة، وبذلك تم استبعاده رسميا عن المباريات التي يخوضها المنتخب خلال الفترة القادمة في كأس أمم إفريقيا.

واستدعى اليوم منتخب مصر، مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز للانضمام لصفوف القائمة النهائية التي تخوض مباريات كأس أمم إفريقيا، وجاء ذلك القرار بناء على استبعاد أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي الذي تعرض للإصابة.



ويغيب لاعب وسط الأهلي عن المنتخب بسبب إصابته في أربطة القدم، بعدما خضع للأشعة، والفحوصات الطبية التي أكدت ذلك.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويحق لمنتخب مصر عند إصابة أي لاعب استبداله بلاعب أخر، قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة، ولكن بشرط موافقة اللجنة الطبية للمسابقة.

وجاء اختيار مهند لاشين لاعب بيراميدز بناء على أنه كان من ضمن الأسماء المتواجده في القائمة المبدئية التي أعلن عنها فيتوريا مدرب المنتخب من قبل ولكن قرر استبعاده عن القائمة النهائية، وبسرعان معرفه إصابة كوكا قرر استبداله بلاشين وضمه للقائمة النهائية.



ووقع الاختيار على لاشين لما يمتلكه من خبرات عديدة تؤهله لقيادة المنتخب، وتفضله على العديد من اللاعبين عند فيتوريا لإنه يحتاج لطريقه لعب معينه، كما شارك لاعب بيراميدز برفقة المنتخب في عدة محافل دولية خلال فترة قيادة البرتغالي كارلوس كيروش للمنتخب المصري.

ونجح اللاعب مهند لاشين مع فريقه بيراميدز في تقديم مستوى مميز منذ انضمامه لصفوف الفريق، قادما من فيوتشر، ودخوله ابواب النادي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو أصبح أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها مدرب بالفريق.