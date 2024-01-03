نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه لاس بالماس غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت قائمة البارسا الوافد الجديد فيتور روكي ليُعلن جاهزيته لخوض أول المباريات مع ناديه الجديد. وحاءت قائمة برشلونة كالتالي:- جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لاميان يامال - كوتشين - فيرمين - كيوبارسي - فورت.