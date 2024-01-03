نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب السكة الحديد يزحف نحو صدارة البطولة ويقسو على نجمة سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد فوزا كبيرا خارج الديار على نجمة سيناء بثلاثية نظيفة مواليد 2007، وأحرز أهداف المباراة محمود الخطيب هدف عمر ابوسريع هدف وسيف ابوسريع هدف.



وقدم ايهاب فرج المدير الفني للفريق كل الشكر للاعبين على الأداء الرجولى وتصميمهم على الاستمرار فى الصدارة وأكد أيضا أنه يقدم كل الشكر لمجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور محمد حسين والدكتور حاتم حسن المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة على دعمهم المستمر للفريق وكل فرق القطاع وخاصة توفير الإقامة وعمل معسكرات خارجية قبل المباريات.



ويقود الفريق جهاز فنى ايهاب فرج مدير فنى محمود علوان مدرب عام احمد ابو مسلم مدرب حراس مرمى سيد شوقى إدارى حسام حسن إصابات ملاعب تحت قيادة صلاح أبوالفتوح رئيس القطاع الدكتور حاتم حسن عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة.