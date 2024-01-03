نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يدعم كوكا قبل مغادرة معسكر المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم على دعم ومساندة أحمد نبيل كوكا، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته في أربطة القدم وخروجه من قائمة المنتخب النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

ويأتي ذلك كنوع من الدعم والمساندة لحمد نبيل كوكا عقب تعرضه للإصابة وخروجه من معسكر منتخب مصر قبل السفر إلي كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

يخوض منتخب مصر مباراة ودية يوم 7 يناير أمام منتخب تنزانيا استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

تتجه بعثة منتخب مصر إلي كوت ديفوار يوم 9 يناير استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والتي تنطلق يوم 12 يناير.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب موزمبيق ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها مساء يوم 14 يناير.