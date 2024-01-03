نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من كوكا بعد استبعاده من المنتخب في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الأهلي، على استبعاده من قائمة منتخب مصر التي تستعد لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٣ بسبب الإصابة.



وتعرض كوكا للإصابة في أربطة القدم خلال مران منتخب مصر الأول أمس الثلاثاء في بداية التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٣ بكوت ديفوار ليتم استبعاده من القائمة.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز لتعويض استبعاد المصاب أحمد نبيل كوكا.

وكتب كوكا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي:"وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".

وأضاف:"الحمدلله دائمًا وابدآ قدر الله وماشاء فعل الحمدلله ان جت فى حاجه بسيطه مش كبيره".

وتابع:" بطولة كان نفسى امثل فيها منتخب مصر بالذات فى السن ده لكن الحمدلله مليش نصيب وربنا دايما مبيجبش الا الخير".

وتابع:" وانا راضى الحمدلله، وبإذن الله عوض ربنا كبير فى اللى جاى، بالتوفيق للمنتخب ان شاء الله يرجعولنا بالبطوله".