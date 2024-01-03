نابولي يضع مدافع توتنهام السابق ضمن اهتماماته

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أحمد جودة - القاهرة - وضع نادي نابولي الإيطالي، اللاعب دافينسون سانشيز، مدافع جلطة سراي التركي الحالي، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، ضمن اهتماماته للتعاقد معه وضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وذلك بناء على ما اعلنه موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، بمطالبة نادي نابولي من فريق جلطة سراي التعاقد مع المدافع التي خاض تجربة مع توتنهام هوتسبير سابقا، وضمه خلال شهر يناير الحالي.



واكدت التقارير أنه بالفعل دخل النادي في مفاوضات أولية مع فريق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، ووكيله، لحسم الصفقة مقابل مبلغ مادي قدره 8 ملايين يورو.



ويعارض المبلغ المقدم له من النادي مبلغه الذي يتقاضاه ويساوي 3 ملايين يورو في الموسم الواحد، ويسعى فريق نابولي لتعزيز خط الدفاع بعد إصابة البرازيلي ناتان بخلع في الترقوة، ويغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل.