نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشرة أخبار الكان" اصابة كوكا في منتخب مصر واستدعاء الجزيري في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الأفريقية، مع بداية العام الجديد لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.



وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي، اخر أخبار بطولة كأس الأمم الافريقية والتي جاءت كالاتي:



صدمة بإصابة كوكا

تعرض أحمد نبيل كوكا، لاعب الاهلي والمنتخب المصري، لإصابة في أربطة القدم، ليستبعد خارج البطولة بعد عدم لحاقه بمنافسات البطولة.

وجاءت اصابة اللاعب في المران، وسط حزن كبير بعد تألقه مؤخرا في بطولة المونديال.



وحل مهند لاشين لاعب بيراميدز بديلا عن اللاعب المصاب ليسجل المشاركة الثانية في افريقيا.

سيف الجزيري في منتخب تونس

وجاءت البشرى السعيدة لسيف الجزيري بالتواجد في امم افريقيا وذلك بعد استبعاد مرتضى بن وناس لظروف عائلية قهرية، لينضم الجزيري إلى نسور قرطاج.

أول تعليق من احمد نبيل كوكا

وعلق اللاعب حول اصابته برسالة هادئة ومؤثرة جاءت محتواها" الحمدلله دائمًا وابدآ قدر الله وماشاء فعل الحمدلله ان جت فى حاجه بسيطه مش كبيره، بطولة كان نفسى امثل فيها منتخب مصر بالذات فى السن ده لكن الحمدلله مليش نصيب وربنا دايما مبيجبش الا الخير وانا راضى الحمدلله، وبإذن الله عوض ربنا كبير فى اللى جاى، بالتوفيق للمنتخب ان شاء الله يرجعولنا بالبطوله"