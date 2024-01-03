نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تفوز على ليبيا وتتوج بلقب البطولة العربية للسلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - توج المنتخب الوطني لكرة السلة، بلقب البطولة العربية للمنتخبات، التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

جاء ذلك بعدما حقق الفوز على نظيره ليبيا في المباراة النهائية بنتيجة 87/62.

كان قد حصد المنتخب التونسي المركز الثالث بعد الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 73/66 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحقق المنتخب العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها بالبطولة فى الدور التمهيدى والنهائيات

وضمت قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.